عاجل

  • التربية: حوالي 17 ألف طالب يتقدمون غداً لامتحان الثانوية العامة في دورته الثانية

  • الإمارات: تسجيل 189 إصابة بفيروس (كورونا) وشفاء 227

  • الإمارات: تسجل صفر وفيات بفيروس (كورونا) لليوم الرابع على التوالي

شؤون فلسطينية

استطلاع رأي: الشعب الفلسطيني بعيد عن "مناعة القطيع"

استطلاع رأي: الشعب الفلسطيني بعيد عن "مناعة القطيع"
رام الله - دنيا الوطن
خلصت دراسة قامت بها مجموعة بحثية في مركز استطلاع الرأي بالجامعة العربية الأمريكية في فلسطين، أن الشعب الفلسطيني بعيد عن مناعة القطيع، حيث إن نسبة من لديهم أجسام مضادة للفيروس بين الفلسطينيين المقيمين بالضفة الغربية، هي أقل من 0.5%، وذلك بعد أن قاموا بتنفيذ مسح ميداني في الضفة الغربية لقياس نسبة الأشخاص الذين تم إصابتهم بفيروس (كورونا) دون أن يعلموا.

وقام الباحثون بأخذ عينات دم من عينة عشوائية من الفلسطينيين المقيمين في محافظات الضفة الغربية، حيث بلغ حجم العينة الاحتمالية التي تم اختيارها من كافة المحافظات 1335 مبحوثاً وافقوا على المشاركة بالدراسة، وتم عمل الفحوصات المخبرية اللازمة لفحص ما إذا كانت عينات الدم تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس.

وأفادت النتائج أن الشعب الفلسطيني ما زال بعيداً عن "مناعة القطيع" حيث إن الدراسة أوضحت بأن نسبة الأشخاص الذين تبين وجود أجسام مضادة في عينات دمهم هي أقل من 0.5% وهذا يعني أن الشعب الفلسطيني ما زال عرضة للإصابة بالفيروس.

مقارنة ببعض الدول والمدن فقد ذكر الباحثون في الجامعة أن هذه النسبة هي: 1.7 % في الدنمارك و 3.3% في مدينة كوبي في اليابان و 5% في اسبانيا و 5.2% في ميلانو في ايطاليا و 14% في المانيا و 4.1% في لوس انجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية و 0% في عمان.

وبناء على هذه الدراسة، فإن الشعب الفلسطيني يعتبر سوقاً بكراً للفيروس، حيث يمكن أن ينتشر بشكل كبير في حال لم يتم الالتزام بقواعد السلامة العامة لمنع انتشار الفيروس مثل تجنب الأماكن المزدحمة، التباعد الاجتماعي، النظافة الشخصية، تعقيم أو غسل اليدين بشكل متكرر ولبس الكمامة عند الذهاب للعمل وغيرها من القواعد.

أما بخصوص معرفة المبحوثين في الأعراض المصاحبة للإصابة بفيروس كورونا، فقد تبين أن معظم المبحوثين (85%) يعرفون أن الفيروس ينتشر عن طريق الرذاذ الناتج عن العطس أو السعال، وأن المعظم (79%) يعرف بأن الفيروس ينتشر عندما تكون المسافة أقل من مترين بين شخص مصاب وشخص غير مصاب، وكذلك تبين أن غالبية المبحوثين (83%) يعرفون أنه يجب عزل أي شخص قام بالاتصال بشخص مصاب لمدة 14 يوما، كما أفصح أكثر من 80% من المبحوثين معرفتهم  بأن تعقيم أو غسل اليدين بشكل متكرر ولبس الكمامه عند الذهاب إلى المحال التجارية أو إلى مكان العمل، و عدم الذهاب إلى الأعراس أو بيوت العزاء يحد من أنتشار الفيروس.

أما عندما سأل المبحوثين عن ممارساتهم الشخصية، فقد صرح 48% منهم أنهم لم يلتزموا بمبدأ التباعد الاجتماعي، مع فرق واضح بين الذكور والإناث، حيث كان الذكور أقل التزاما من الإناث، فقد صرح 58% من الذكور أنهم لم يلتزموا مقابل 40% من الإناث.

أخبار ذات صلة

الشرطة تكشف تفاصيل مصرع طفل في سيارة غير قانونية بالخليل

الشرطة تكشف تفاصيل مصرع طفل في سيارة غير قانونية بالخليل

الاحتلال يشرع بهدم بركسات لتربية المواشي شرق بيت لحم

الاحتلال يشرع بهدم بركسات لتربية المواشي شرق بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم أربعة مساكن شرق يطا

الاحتلال يخطر بهدم أربعة مساكن شرق يطا

العمل الزراعي: 20 انتهاكاً من قبل قوات الاحتلال بحق الصيادين خلال يوليو 2020

العمل الزراعي: 20 انتهاكاً من قبل قوات الاحتلال بحق الصيادين خلال يوليو 2020

تَواصل الانخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا) اليومية في فلسطين

تَواصل الانخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا) اليومية في فلسطين

ثابت: العجز بالكهرباء سيستمر لنهاية سبتمبر.. ونسبة السرقات 30%.. وهذا مصير (خطوط القلاب)

ثابت: العجز بالكهرباء سيستمر لنهاية سبتمبر.. ونسبة السرقات 30%.. وهذا مصير (خطوط القلاب)

مسؤول أمريكي يَرد على نتنياهو بشأن تصريحه الأخير حول &#34;الضم&#34;

مسؤول أمريكي يَرد على نتنياهو بشأن تصريحه الأخير حول "الضم"

مستوطنون يضعون خزاناً للمياه ويزرعون أشجاراً في الفارسية بالأغوار

مستوطنون يضعون خزاناً للمياه ويزرعون أشجاراً في الفارسية بالأغوار

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

الشرطة تكشف تفاصيل مصرع طفل في سيارة غير قانونية بالخليل

الشرطة تكشف تفاصيل مصرع طفل في سيارة غير قانونية بالخليل

الاحتلال يشرع بهدم بركسات لتربية المواشي شرق بيت لحم

الاحتلال يشرع بهدم بركسات لتربية المواشي شرق بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم أربعة مساكن شرق يطا

الاحتلال يخطر بهدم أربعة مساكن شرق يطا

استطلاع رأي: الشعب الفلسطيني بعيد عن &#34;مناعة القطيع&#34;

استطلاع رأي: الشعب الفلسطيني بعيد عن "مناعة القطيع"

العمل الزراعي: 20 انتهاكاً من قبل قوات الاحتلال بحق الصيادين خلال يوليو 2020

العمل الزراعي: 20 انتهاكاً من قبل قوات الاحتلال بحق الصيادين خلال يوليو 2020

مستوطنون يضعون خزاناً للمياه ويزرعون أشجاراً في الفارسية بالأغوار

مستوطنون يضعون خزاناً للمياه ويزرعون أشجاراً في الفارسية بالأغوار

النضال الشعبي تدعو للإفراج عن المعتقلين السياسيين تجسيداً لصدقية الحوارات التصالحية

النضال الشعبي تدعو للإفراج عن المعتقلين السياسيين تجسيداً لصدقية الحوارات التصالحية

صور.. مستوطنون يحرقون مركبتين في بلدة &#34;فرعتا&#34; بقلقيلية ويخطون شعارات عنصرية

صور.. مستوطنون يحرقون مركبتين في بلدة "فرعتا" بقلقيلية ويخطون شعارات عنصرية

منوعات

أول تعليق من &#34;إليسا&#34; على استقالة وزير الخارجية اللبناني

أول تعليق من "إليسا" على استقالة وزير الخارجية اللبناني

محمد صلاح يسخر من تغريدة ملياردير أمريكي حول تماثيل الفراعنة

محمد صلاح يسخر من تغريدة ملياردير أمريكي حول تماثيل الفراعنة

إعلامية مصرية تظهر على البحر بالبوركيني: بيئة وعاجبني

إعلامية مصرية تظهر على البحر بالبوركيني: بيئة وعاجبني

شاهد: محمد رمضان يستعرض ممتلكاته ويرد بتعليق غريب

شاهد: محمد رمضان يستعرض ممتلكاته ويرد بتعليق غريب

شاهد: حسن شاكوش وعمر كمال يُروجان لـ &#34;هنعمل لغبطيطا&#34;

شاهد: حسن شاكوش وعمر كمال يُروجان لـ "هنعمل لغبطيطا"

موسم سينمائي ضعيف بمصر.. من حصل على المركز الأول في الأفلام المعروضة؟

موسم سينمائي ضعيف بمصر.. من حصل على المركز الأول في الأفلام المعروضة؟

رامي جمال: هذه النجمة اللبنانية فنانتي المفضلة

رامي جمال: هذه النجمة اللبنانية فنانتي المفضلة

احتفل جوجل بذكرى ميلادها الـ112.. من هي بهيجة حافظ؟

احتفل جوجل بذكرى ميلادها الـ112.. من هي بهيجة حافظ؟

هل كان &#34;حمو بيكا&#34; متواجدًا بحادث التصادم؟..متضرر من حادث سيارة مطرب المهرجانات يفجر مفاجأة

هل كان "حمو بيكا" متواجدًا بحادث التصادم؟..متضرر من حادث سيارة مطرب المهرجانات يفجر مفاجأة

أمل عرفة تُعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

أمل عرفة تُعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

عربي

بعد استقالة حتّي .. وزير الخارجية اللبناني الجديد يتسلم مهام منصبه

بعد استقالة حتّي .. وزير الخارجية اللبناني الجديد يتسلم مهام منصبه

الحكومة الكويتية: صحة أمير البلاد شهدت تحسناً ملحوظاً

الحكومة الكويتية: صحة أمير البلاد شهدت تحسناً ملحوظاً

لبنان: ثلاث وفيات و177 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية

لبنان: ثلاث وفيات و177 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية

المغرب: تَسجيل أعلى معدل بوفيات فيروس (كورونا) خلال يوم واحد

المغرب: تَسجيل أعلى معدل بوفيات فيروس (كورونا) خلال يوم واحد