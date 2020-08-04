استطلاع رأي: الشعب الفلسطيني بعيد عن "مناعة القطيع"

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رام الله - دنيا الوطن

خلصت دراسة قامت بها مجموعة بحثية في مركز استطلاع الرأي بالجامعة العربية الأمريكية في فلسطين، أن الشعب الفلسطيني بعيد عن مناعة القطيع، حيث إن نسبة من لديهم أجسام مضادة للفيروس بين الفلسطينيين المقيمين بالضفة الغربية، هي أقل من 0.5%، وذلك بعد أن قاموا بتنفيذ مسح ميداني في الضفة الغربية لقياس نسبة الأشخاص الذين تم إصابتهم بفيروس (كورونا) دون أن يعلموا.



وقام الباحثون بأخذ عينات دم من عينة عشوائية من الفلسطينيين المقيمين في محافظات الضفة الغربية، حيث بلغ حجم العينة الاحتمالية التي تم اختيارها من كافة المحافظات 1335 مبحوثاً وافقوا على المشاركة بالدراسة، وتم عمل الفحوصات المخبرية اللازمة لفحص ما إذا كانت عينات الدم تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس.



وأفادت النتائج أن الشعب الفلسطيني ما زال بعيداً عن "مناعة القطيع" حيث إن الدراسة أوضحت بأن نسبة الأشخاص الذين تبين وجود أجسام مضادة في عينات دمهم هي أقل من 0.5% وهذا يعني أن الشعب الفلسطيني ما زال عرضة للإصابة بالفيروس.



مقارنة ببعض الدول والمدن فقد ذكر الباحثون في الجامعة أن هذه النسبة هي: 1.7 % في الدنمارك و 3.3% في مدينة كوبي في اليابان و 5% في اسبانيا و 5.2% في ميلانو في ايطاليا و 14% في المانيا و 4.1% في لوس انجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية و 0% في عمان.



وبناء على هذه الدراسة، فإن الشعب الفلسطيني يعتبر سوقاً بكراً للفيروس، حيث يمكن أن ينتشر بشكل كبير في حال لم يتم الالتزام بقواعد السلامة العامة لمنع انتشار الفيروس مثل تجنب الأماكن المزدحمة، التباعد الاجتماعي، النظافة الشخصية، تعقيم أو غسل اليدين بشكل متكرر ولبس الكمامة عند الذهاب للعمل وغيرها من القواعد.



أما بخصوص معرفة المبحوثين في الأعراض المصاحبة للإصابة بفيروس كورونا، فقد تبين أن معظم المبحوثين (85%) يعرفون أن الفيروس ينتشر عن طريق الرذاذ الناتج عن العطس أو السعال، وأن المعظم (79%) يعرف بأن الفيروس ينتشر عندما تكون المسافة أقل من مترين بين شخص مصاب وشخص غير مصاب، وكذلك تبين أن غالبية المبحوثين (83%) يعرفون أنه يجب عزل أي شخص قام بالاتصال بشخص مصاب لمدة 14 يوما، كما أفصح أكثر من 80% من المبحوثين معرفتهم بأن تعقيم أو غسل اليدين بشكل متكرر ولبس الكمامه عند الذهاب إلى المحال التجارية أو إلى مكان العمل، و عدم الذهاب إلى الأعراس أو بيوت العزاء يحد من أنتشار الفيروس.



أما عندما سأل المبحوثين عن ممارساتهم الشخصية، فقد صرح 48% منهم أنهم لم يلتزموا بمبدأ التباعد الاجتماعي، مع فرق واضح بين الذكور والإناث، حيث كان الذكور أقل التزاما من الإناث، فقد صرح 58% من الذكور أنهم لم يلتزموا مقابل 40% من الإناث.