إسرائيل: 1792 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





وارتفع عدد الوفيات إلى 554 حالة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فيما أجري أمس 22 ألف فحص لتشخيص الداء، حيث تبين أن نسبة النتائج الإيجابية بلغت 8.1%.



ووصل عدد الحالات المرضية النشطة بالفيروس، إلى أكثر من 24500، وتوصف حالة 333 مريضاً بخطيرة، يستعين 100 منهم بأجهزة تنفس اصطناعي.