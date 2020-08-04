العمل الزراعي: 20 انتهاكاً من قبل قوات الاحتلال بحق الصيادين خلال يوليو 2020

ونتج عن هذه الانتهاكات خلال تموز/ يوليو الفائت، اعتقال 4 صيادين في عرض البحر داخل المساحة البحرية المسموح بها، وهم كل من الصياد خالد البردويل، والصياد وديع البردويل وعماد البردويل والصياد محمد صيام، وقد تم الإفراج عنهم بعد 12 يوماً من الاعتقال.





كما تمت مصادرة قاربين، يعودان لكل من الصيادين خالد وعماد البردويل، وهما الصيادان اللذان تم اعتقالهما في ذات الحدث، بالإضافة إلى تدمير شباك صيد، تعود لمركب كل من الصيادين عادل الشريف، وبسام كسكين.

ويسعى اتحاد لجان العمل الزراعي من خلال أنشطته ومشاريعه بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لهؤلاء الصيادين، الذين يتعرضون للاعتداءات اليومية والانتهاكات المستمرة داخل البحر.







ويسعى من خلال دائرة الضغط والمناصرة بفضح هذه التعديات والانتهاكات، ونقلها غلى أكبر المنصات الحقوقية المحلية والدولية، من أجل تحقيق الحماية لهؤلاء الصيادين في المحافظة على مصدر رزقهم الوحيد، والمحافظة على سبل العيش لديهم.

وتمارس قوات الاحتلال، هذه الانتهاكات والتعديات بشكل يومي بحق الصيادين داخل البحر، بهدف ترهيبهم وزرع الخوف في قلوبهم، وصولاً إلى حرمانهم من دخول البحر، وقطع مصدر رزقهم الوحيد.