تَواصل الانخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا) اليومية في فلسطين

وأعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، تسجيل 229 إصابة جديدة في محافظات الضفة وضواحي القدس، بعد إجراء 3294 فحصاً مخبرياً.

ويشير هذا الرقم إلى انخفاض في عدد إصابات اليومين السابقين، حيث تم تسجيل 255 إصابة يوم الأحد، و244 إصابة يوم الاثنين.





وأعلنت الكيلة عن ارتفاع جديد بنسبة المتعافين من فيروس (كورونا)، بعد تسجيل 738 حالة تعافٍ جديدة، مضيفة: أن نسبة التعافي، ارتفعت إلى 48%، بعد أن كانت يوم أمس 44.9%.



وأشارت إلى أن الإصابات في داخل مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعاً ملحوظاً، حيث جرى اليوم، إضافة 375 إصابة جديدة وهي حصيلة الإصابات لـ 4 أيام (الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين).



وأوضحت، أن حالات التعافي، سجلت في محافظات: نابلس 18، بيت لحم 91، الخليل 243، ضواحي القدس 150، مدينة القدس 236.



وتابعت وزيرة الصحة، أن 11 مريضاً، يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وأكدت أهمية تقيد المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وتوزعت الإصابات الجديدة، في محافظات: الخليل 76، نابلس 13، أريحا والأغوار 15، بيت لحم 27، قلقيلية 4، جنين 16، رام الله والبيرة 35، طولكرم 1، ضواحي القدس 42