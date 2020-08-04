مسؤول أمريكي يَرد على نتنياهو بشأن تصريحه الأخير حول "الضم"



وأشار إلى أن هذه المسألة، قيد النظر في واشنطن حالياً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

رام الله - دنيا الوطنرد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اجتماع كتلة (ليكود)، بأن خطة السيادة ما زالت على جدول الأعمال، لكنها تعتمد على قرار من البيت الأبيض.ووفق (القناة السابعة) الإسرائيلية، فإن المسؤول الأمريكي قال لقناة (مكان) في التلفزيون الإسرائيلي: "نحن مستمرون في التحرك في الاتجاه الذي حدده الرئيس ترامب في كانون الثاني/يناير، عندما قدم خطة ترامب والرؤية الأمريكية للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين".وأضاف: "أنه في هذه المرحلة، لا يوجد حتى الآن قرار نهائي بشأن الخطوات التالية لتنفيذ الخطة".وكان نتنياهو قال: إن مسألة فرض السيادة الإسرائيلية على أراضٍ فلسطينية، لا تزال على الطاولة، ولم يتم شطبها من جدول الأعمال.