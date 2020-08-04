مستوطنون يضعون خزاناً للمياه ويزرعون أشجاراً في الفارسية بالأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

وضع مستوطنون، اليوم الثلاثاء، خزاناً للمياه، وزرعوا أشجاراً في الفارسية بالأغوار الشمالية.



وقال الناشط الحقوقي، عارف دراغمة: إن المستوطنين، وضعوا خزان مياه، وشرعوا بزراعة أشجار في خربة إحميّر التابعة لمنطقة الفارسية، على بعد عدة أمتار من خيام المواطنين.



يذكر، أن المستوطنين، كثفوا من تواجدهم مؤخراً في الخربة المذكورة، وقاموا بزراعة أشجار ونصب معرشات في عدة مناطق منها.