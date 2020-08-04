صور.. مستوطنون يحرقون مركبتين في بلدة "فرعتا" بقلقيلية ويخطون شعارات عنصرية

أحرق مستوطنو (حفات جلعاد)، اليوم الثلاثاء مركبتين، وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل المواطنين في قرية فرعتا شرق قلقيلية.





وأدان اللواء رافع رواجبة، محافظ قلقيلية، ما قام به "قطعان المستوطنين" من اعتداء على البلدة وإحراق مركبتين، إحداها مركبة نقل عمومي والأخرى مركبة خاصة من نوع "مرسيدس".



واعتبر المحافظ في تصريح عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن حكومة اليمين المتطرف التي تحكم إسرائيل هي من أعطت الضوء الأخضر للقيام بهذه الأعمال التخريبية، والتي تظهر حقد المستوطنين، ومدى الدمار الذي يلحق بالفلسطينيين وأرضهم، جراء هذه الاعتداءات المتكررة، والتي لا يمكن السكوت عنها.



وطالب المحافظ المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، وتقديم يد العون والمساعدة له، وإجبار حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على التوقف عن دعم المستوطنين.





ومن جانبه، أفاد رئيس مجلس قروي فرعتا، عبد المنعم شناعة، بأن أهالي القرية، استيقظوا على النيران، وهي تلتهم مركبتين إحداهما عمومية، تعودان للمواطنين مروان أحمد الطويل، ونجله شرحبيل، من قرية فرعتا شرق محافظة قلقيلية، حيث أتت عليهما بشكل كامل.



وأكد أن المستوطنين، خطوا شعارات عنصرية على جدران منازل المواطنين في القرية، قبل أن يلوذوا بالفرار.









رام الله - دنيا الوطن