جراء سقوطه من علو.. مصرع عامل من جنين داخل أراضي الـ 48

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رام الله - دنيا الوطن

لقي مواطن من بلدة عجة جنوب جنين، اليوم الثلاثاء، مصرعه أثناء عمله داخل أراضي عام 1948.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن ذويه، أن نجلهم زياد فوزي قاسم سليمان (52 عاماً) قد لقي مصرعه بعد سقوطه من علو، أثناء عمله داخل ورشة بناء داخل أراضي عام 48.