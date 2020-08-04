العودة بعد ثلاثة أسابيع.. 38 ألف عامل فلسطيني يدخلون إسرائيل اليوم
رام الله - دنيا الوطن
مع انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، دخل صباح اليوم الثلاثاء، 38 ألف عامل فلسطيني إلى إسرائيل.
مع انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، دخل صباح اليوم الثلاثاء، 38 ألف عامل فلسطيني إلى إسرائيل.
وبسبب جائحة فيروس (كورونا)، لن يُسمح للعمال بالعودة إلى منازلهم لمدة ثلاثة أسابيع، يتم في ختامها تقييم الأوضاع بهذا الخصوص إسرائيلياً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
وجاء من سلطة المعابر في إسرائيل، أنه تقرر السماح بدخول الفلسطينيين من أصحاب تصريح العمل في كافة القطاعات، اليوم الثلاثاء عن طريق معابر الضفة الغربية.
وفي ضوء استمرار تفشي فيروس (كورونا)، فإن العمال الفلسطينيين، سيمكثون في إسرائيل لفترة ثلاثة أسابيع، حتى يوم الخميس الموافق 27 من آب/ أغسطس، على أن يتولى أرباب العمل المسؤولية عن ترتيبات مبيتهم، والحرص على توفير شروط التشغيل المناسبة؛ طبقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.
وشدد بيان سلطة المعابر في إسرائيل، على أنه خلال هذه الفترة أيضًا، لن يُسمح لأيّ عامل فلسطيني، يعود إلى الضفة، بالعودة للعمل في إسرائيل مجددًا.
وجاء من سلطة المعابر في إسرائيل، أنه تقرر السماح بدخول الفلسطينيين من أصحاب تصريح العمل في كافة القطاعات، اليوم الثلاثاء عن طريق معابر الضفة الغربية.
وفي ضوء استمرار تفشي فيروس (كورونا)، فإن العمال الفلسطينيين، سيمكثون في إسرائيل لفترة ثلاثة أسابيع، حتى يوم الخميس الموافق 27 من آب/ أغسطس، على أن يتولى أرباب العمل المسؤولية عن ترتيبات مبيتهم، والحرص على توفير شروط التشغيل المناسبة؛ طبقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.
وشدد بيان سلطة المعابر في إسرائيل، على أنه خلال هذه الفترة أيضًا، لن يُسمح لأيّ عامل فلسطيني، يعود إلى الضفة، بالعودة للعمل في إسرائيل مجددًا.
إلى جانب ذلك، سيُسمح للعمال من قطاعات الصحة والطب، وكذلك للعاملين في المنطقة الصناعية (عطروت) بمواصلة الدخول إلى إسرائيل بشكل يومي.
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