الاحتلال يغلق طريقا في عصيرة القبلية جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طريقاً داخلية في بلدة عصيرة القبيلة جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن قوات الاحتلال، أغلقت طريقاً في منطقة وادي الشام في عصيرة القبيلة بالسواتر الترابية، بعد تعبيده بفترة قصيرة.



وأضاف، أن قوات الاحتلال، كانت قد استولت على معدات أثناء عملها على إعادة تأهيل الطريق في السابع والعشرين من الشهر الماضي.