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شؤون فلسطينية

نادي الأسير: أسيران في سجون الاحتلال يواصلان إضرابهما عن الطعام

نادي الأسير: أسيران في سجون الاحتلال يواصلان إضرابهما عن الطعام
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الأسيران ماهر الأخرس (50 عاماً) من جنين، وخليل أبو عرام (54 عاماً) من الخليل، إضرابهما المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير الأخرس، مضرب منذ تسعة أيام، ويقبع في زنازين سجن (عوفر)، وذلك رفضاً لاعتقاله، علماً أنه معتقل منذ 27 تموز/ يوليو 2020، ومن المفترض أن تُعقد له جلسة محكمة اليوم، حيث جرى تمديد اعتقاله في المحكمة السابقة التي عقدت الخميس الماضي حتى اليوم.

وأشار نادي الأسير إلى أن الأسير الأخرس، هو أسير سابق قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أربع سنوات بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج وأب لستة أبناء.

فيما يواصل الأسير خليل أبو عرام من الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، مطالباً إدارة السجون، بالسماح له بلقاء نجله الأسير أحمد (25 عاماً)، والمعتقل إدارياً منذ أيلول/ سبتمبر 2019، يُشار إلى أن الأسير أبو عرام، والمعتقل منذ عام 2002م، والمحكوم بالسجن مدى الحياة، يقبع في زنازين سجن (عسقلان)، ونجله أحمد في سجن (النقب الصحراوي).

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