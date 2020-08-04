إصابات بالاختناق في قرية زبوبا غرب جنين والاحتلال يُغلق مدخلها

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين في قرية زبوبا غرب جنين، فجر اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أغلقت مداخل القرية.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت القرية، وأغلقت مداخلها، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منها وإليها، وسيرت آلياتها في شوارعها، ما تسبب باندلاع مواجهات مع الشبان.



وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق.