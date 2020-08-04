محكمة الاحتلال تُقرر الإفراج عن محافظ القدس ومدير المخابرات بشروط

عدنان غيث

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، الإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث، ومدير المخابرات، جهاد الفقيه، بشرط عدم التواصل بينهما.



وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مددت الخميس الماضي، اعتقال غيث خمسة أيام إضافية، بحجة التحقيق معه.



واعتقل غيث في 19 تموز/ يوليو الماضي، بعد أن داهمت مخابرات الاحتلال وشرطته منزله في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته، وعبثت بمحتوياته.



يذكر، أن قوات الاحتلال، اعتقلت المحافظ غيث، أكثر من 17 مرة منذ توليه منصبه محافظاً للقدس، ومنعته من دخول الضفة الغربية، والتواصل مع شخصيات وقيادات فلسطينية.