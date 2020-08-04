الحكومة الكويتية: صحة أمير البلاد شهدت تحسناً ملحوظاً

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رام الله - دنيا الوطن

طمأن رئيس الوزراء الكويتي، الحكومة، على صحة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، مشيراً إلى أنها شهدت تحسناً ملحوظاً.



وذكر مجلس الوزراء في تغريدة عبر (تويتر)، "طمأن سمو رئيس مجلس الوزراء، المجلس على صحة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، التي تشهد تحسناً ملحوظاً بحمد الله وفضله، كما نقل سمو رئيس مجلس الوزراء، تحيات وتقدير سموه حفظه الله ورعاه للجميع على كريم متابعتهم واهتمامهم وطيب مشاعرهم"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وتوجه أمير الكويت (91 عاماً) إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، بعد خضوعه لعملية جراحية في بلاده، بسبب مشكلة صحية لم يتم الإفصاح عنها.