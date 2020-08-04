قيادات من اليمين تُوجه تهديداً غير مسبوق لنتنياهو على خلفية (ميزانية الدولة)





وأضافوا وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أنهم لن يوافقوا على التوقيع على بيانات الدعم لكتلة اليمين، كما لن يتعهدوا بالتوصية للرئيس بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات.





وأشارت إلى أن التهديد الصادر عن (شاس) و(ياهدوت هتوراة) مرده التزامهما بالتعهد لرئيس (أزرق أبيض)، بيني غانتس بضمان تنفيذ الاتفاق الائتلافي، والعمل قدر المستطاع على منع اللجوء الى الانتخابات.



ومن الجدير ذكره، أن غانتس، أكد في اجتماعه مع أعضاء كتلته يوم أمس، تمسكه والتزامه بتمرير (ميزانية الدولة) لعامين كما هو في الاتفاق الائتلافي مع حزب (ليكود)، مهما كان الثمن.

رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة (كان) الإسرائيلية، أن قياديين من حزب (شاس) و(يهدوت هتوراة) سيبلغون رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو بأنه لن ينال تأييدهم في حال تم الإعلان عن تبكير موعد الانتخابات العامة، بسبب الخلاف مع (أزرق أبيض) حول مدة "ميزانية الدولة".