المغرب: تَسجيل أعلى معدل بوفيات فيروس (كورونا) خلال يوم واحد

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجل المغرب، أعلى معدل يومي منذ بدء تفشي الوباء في آذار/مارس الماضي، مساء الاثنين، حيث وصل لـ 19 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا).



كما سجلت وزارة الصحة المغربية، في بيان، أنها رصدت 659 إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى تماثل 533 للشفاء.



وبذلك، يصل إجمالي إصابات الفيروس في المغرب، إلى 26 ألفاً و196، بينها 401 وفاة، و18 ألفاً و968 حالة تعافٍ.