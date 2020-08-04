فرنسا: أكثر من 3000 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال ثلاثة أيام

أعلنت فرنسا، اليوم الاثنين، تسجيل 3376 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأيام الثلاثة الماضية.



وفي أعلى معدل منذ العزل العام، الذي استمر شهرين، ظل متوسط الإصابات فوق الـ 1000 لليوم الخامس على التوالي، فيما أفادت وزارة الصحة، بأن عدد الخاضعين للعلاج في وحدات الرعاية الفائقة، عاود الارتفاع.



ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة في فرنسا حتى الآن إلى 191295، بينما بلغت عدد الوفيات 30294.



رام الله - دنيا الوطن