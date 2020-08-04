ألمانيا: 879 إصابة وثماني وفيات بفيروس (كورونا) بـ 24 ساعة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، 879 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



ووفق بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في البلاد، فقد ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد، إلى 211281 حالة.



وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة ثماني حالات، ليصل عدد الحالات منذ أن بدأ تفشي المرض في البلاد، إلى 9156 حالة.