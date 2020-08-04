عبرت حاجز الخمسة ملايين إصابة.. تفاقم واشتداد أزمة (كورونا) بأمريكا اللاتينية

أفاد إحصاء لوكالة أنباء (رويترز) اليوم الثلاثاء، بأن عدد حالات الإصابة بمرض (كوفيد- 19)، الذي يسببه فيروس (كورونا)، تجاوز خمسة ملايين في منطقة أمريكا اللاتينية.



وعبرت الحالات هذا الحاجز، بعد أن أبلغت وزارة الصحة في كولومبيا عن أكثر من 10000 حالة إصابة جديدة بالمرض.



كما سجلت المكسيك، أعداداً قياسية من المصابين بالمرض في الأيام الأخيرة، إذ رصدت ما يقرب من 9000 حالة في اليوم؛ للمرة الأولى يوم السبت.





يأتي ذلك، بعد يوم من إزاحتها لبريطانيا من المركز الثالث في قائمة أعلى دول العالم، من حيث معدل الوفيات بسبب المرض.



وتعاني أمريكا اللاتينية، التي تجاوز عدد الوفيات فيها 200 ألف لاحتواء المرض.



رام الله - دنيا الوطن