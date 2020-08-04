الصين: تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال 24 ساعة الماضية، في البر الرئيسي.





ويسجل هذا الرقم انخفاضاً نسبياً عن اليوم السابق، حيث تم تسجيل أمس الاثنين، 43، وفق ما ذكرت لجنة الصحة العامة.



وذكرت، أن من بين تلك الحالات، كانت ست حالات وافدة من الخارج، مقابل سبع حالات قبل يوم، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة حتى الثالث من آب/ أغسطس 84464.





وظل عدد الوفيات عند 4634، منذ أن بدأ الوباء بالتفشي في أواخر كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي.

رام الله - دنيا الوطن