إثر تعرضه لأزمة قلبية.. وفاة عضو في مجلس النواب المصري





ووفق ما نقلت وسائل إعلام مصرية، فإن المتوفى هو عضو مجلس النواب، عن دائرة بلبيس، العقيد سعيد العبودي، بمحافظة الشرقية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تشيع جنازته عقب صلاة ظهراليوم الثلاثاء، من ساحة المحطة في قرية أنشاص الرمل مسقط رأسه.



وكان العبودي بحالة صحية جيدة، حيث شارك في عدد من اللقاءات الانتخابية لمرشحين لمجلس الشورى، آخرها أمس الاثنين، حيث شارك في لقاء حاشد لدعم المرشحين.





رام الله - دنيا الوطنأعلن في مصر في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، عن وفاة عضو في مجلس النواب المصري، إثر تعرضه لأزمة قلبية.