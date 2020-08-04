عربي

إثر تعرضه لأزمة قلبية.. وفاة عضو في مجلس النواب المصري

إثر تعرضه لأزمة قلبية.. وفاة عضو في مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
رام الله - دنيا الوطن
أعلن في مصر في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، عن وفاة عضو في مجلس النواب المصري، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ووفق ما نقلت وسائل إعلام مصرية، فإن المتوفى هو عضو مجلس النواب، عن دائرة بلبيس، العقيد سعيد العبودي، بمحافظة الشرقية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تشيع جنازته عقب صلاة ظهراليوم الثلاثاء، من ساحة المحطة في قرية أنشاص الرمل مسقط رأسه.

وكان العبودي بحالة صحية جيدة، حيث شارك في عدد من اللقاءات الانتخابية لمرشحين لمجلس الشورى، آخرها أمس الاثنين، حيث شارك في لقاء حاشد لدعم المرشحين.

أخبار ذات صلة

المغرب: تَسجيل أعلى معدل بوفيات فيروس (كورونا) خلال يوم واحد

المغرب: تَسجيل أعلى معدل بوفيات فيروس (كورونا) خلال يوم واحد

قصف إسرائيلي لأهداف سورية في القنيطرة بالجولان

قصف إسرائيلي لأهداف سورية في القنيطرة بالجولان

باكستان: منعنا صداماً عسكرياً بين إيران والسعودية

باكستان: منعنا صداماً عسكرياً بين إيران والسعودية

إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة حول &#34;خلية الجولان&#34;

إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة حول "خلية الجولان"

بعد ساعات من استقالة سلفه.. لبنان يُسمي وزير خارجيته الجديد

بعد ساعات من استقالة سلفه.. لبنان يُسمي وزير خارجيته الجديد

الحكومة الأردنية توضح حقيقة استيراد الدجاج الفاسد من أوكرانيا

الحكومة الأردنية توضح حقيقة استيراد الدجاج الفاسد من أوكرانيا

دمشق تسجل ارتفاعاً في عدد إصابات فيروس (كورونا)

دمشق تسجل ارتفاعاً في عدد إصابات فيروس (كورونا)

بسبب فيروس (كورونا).. السلطات العراقية تعيد تعليق الرحلات الجوية مع تركيا

بسبب فيروس (كورونا).. السلطات العراقية تعيد تعليق الرحلات الجوية مع تركيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

فلسطين للدراسات: 350 حالة اعتقال خلال تموز بينهم 42 طفلاً وعشر نساء

فلسطين للدراسات: 350 حالة اعتقال خلال تموز بينهم 42 طفلاً وعشر نساء

قلقيلية: ارتفاع عدد إصابات (كورونا) النشطة بالمحافظة إلى 92

قلقيلية: ارتفاع عدد إصابات (كورونا) النشطة بالمحافظة إلى 92

الاحتلال يَشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

الاحتلال يَشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

أسرى معتقل &#34;حوارة&#34; يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام

أسرى معتقل "حوارة" يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام

طوباس: ثلاث حالات تعافٍ جديدة من فيروس (كورونا) في &#34;الفارعة&#34;

طوباس: ثلاث حالات تعافٍ جديدة من فيروس (كورونا) في "الفارعة"

الخارجية: 201 حالة وفاة و3971 اصابة و1652 حالة تعاف بصفوف جالياتنا بالعالم

الخارجية: 201 حالة وفاة و3971 اصابة و1652 حالة تعاف بصفوف جالياتنا بالعالم

محافظ جنين يُقرر إغلاق المساجد ومنع التنقل في قرية طورة

محافظ جنين يُقرر إغلاق المساجد ومنع التنقل في قرية طورة

غانتس: سنرد على أي عمل مسلح ضدنا في الوقت والمكان المناسبين

غانتس: سنرد على أي عمل مسلح ضدنا في الوقت والمكان المناسبين

منوعات

إعلامية مصرية تظهر على البحر بالبوركيني: بيئة وعاجبني

إعلامية مصرية تظهر على البحر بالبوركيني: بيئة وعاجبني

شاهد: محمد رمضان يستعرض ممتلكاته ويرد بتعليق غريب

شاهد: محمد رمضان يستعرض ممتلكاته ويرد بتعليق غريب

شاهد: حسن شاكوش وعمر كمال يُروجان لـ &#34;هنعمل لغبطيطا&#34;

شاهد: حسن شاكوش وعمر كمال يُروجان لـ "هنعمل لغبطيطا"

موسم سينمائي ضعيف بمصر.. من حصل على المركز الأول في الأفلام المعروضة؟

موسم سينمائي ضعيف بمصر.. من حصل على المركز الأول في الأفلام المعروضة؟

رامي جمال: هذه النجمة اللبنانية فنانتي المفضلة

رامي جمال: هذه النجمة اللبنانية فنانتي المفضلة

احتفل جوجل بذكرى ميلادها الـ112.. من هي بهيجة حافظ؟

احتفل جوجل بذكرى ميلادها الـ112.. من هي بهيجة حافظ؟

هل كان &#34;حمو بيكا&#34; متواجدًا بحادث التصادم؟..متضرر من حادث سيارة مطرب المهرجانات يفجر مفاجأة

هل كان "حمو بيكا" متواجدًا بحادث التصادم؟..متضرر من حادث سيارة مطرب المهرجانات يفجر مفاجأة

أمل عرفة تُعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

أمل عرفة تُعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

أصالة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها شام الذهبي على طريقتها الخاصة

أصالة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها شام الذهبي على طريقتها الخاصة

خبر سعيد لجمهور أميتاب باتشان

خبر سعيد لجمهور أميتاب باتشان

عربي

المغرب: تَسجيل أعلى معدل بوفيات فيروس (كورونا) خلال يوم واحد

المغرب: تَسجيل أعلى معدل بوفيات فيروس (كورونا) خلال يوم واحد

إثر تعرضه لأزمة قلبية.. وفاة عضو في مجلس النواب المصري

إثر تعرضه لأزمة قلبية.. وفاة عضو في مجلس النواب المصري

باكستان: منعنا صداماً عسكرياً بين إيران والسعودية

باكستان: منعنا صداماً عسكرياً بين إيران والسعودية

إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة حول &#34;خلية الجولان&#34;

إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة حول "خلية الجولان"