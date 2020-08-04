إسرائيل: جلسة (كابينت كورونا) تنتهي دون اتخاذ أي قرارات



ومن جانبه، دعا منسق مكافحة (كورونا)، روني غامزو إلى فتح المراكز التجارية خلال أيام نهاية الأسبوع.





وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد مرضى (كورونا) في إسرائيل بلغ 74102 حتى الساعة 18:51 من مساء الاثنين، بينهم 546 وفاة.

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن الخلافات الجوهرية التي شهدتها جلسة (كابينت كورونا) أدت إلى عدم اتخاذ أي قرارات، حيث اتُفق على الاجتماع مجدداً غداً الأربعاء.واقترح رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، فرض إغلاق تام خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر الجاري، مما أثار معارضة بعض الوزراء.