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قصف إسرائيلي لأهداف سورية في ريف دمشق والجولان

قصف إسرائيلي لأهداف سورية في ريف دمشق والجولان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، أن طائراته الحربية شنت غارات على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا، زاعماً ذلك ردًا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم احباطها يوم أمس في جنوب هضبة الجولان. 

وقال جيش الاحتلال: "لقد شملت الأهداف المستهدفة مواقع استطلاع ووسائل جمع المعلومات بالاضافة الى مدافع مضادة للطائرات ووسائل قيادة وسيطرة في قواعد تابعة للجيش السوري".

وأضاف: "نعتبر النظام السوري مسؤولًا عن أي عملية تنطلق من أراضيه وسيواصل العمل بتصميم ضد أي عمل يمس بسيادة دولة إسرائيل"، وفق قوله.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام سورية، إن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق، مرجحةً أن يكون ذلك ناتج عن قصف إسرائيلي.

وأوضحت أن القصف طال عدة مواقع في الجولان السوري على الحدود الشمالية مع اسرائيل. 

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