شؤون فلسطينية

الخارجية: 201 حالة وفاة و3971 اصابة و1652 حالة تعاف بصفوف جالياتنا بالعالم

الخارجية: 201 حالة وفاة و3971 اصابة و1652 حالة تعاف بصفوف جالياتنا بالعالم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف جالياتنا بالسعودية، ليرتفع عدد الوفيات إلى201 حالة، و4 اصابات جديدة ليرتفع مجمل الاصابات إلى 3971، و1652 حالة تعاف في صفوف جالياتنا في مختلف دول العالم.

وأوضحت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة اليوم في صفوف الجالية بسبب فيروس كورونا للمواطن زياد حسني الشرفا (66 عاما) ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية الى 58.

وافاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الاجلاء للعالقين في اطار حملة عودة الاحباب، بوصول رحلة الاجلاء السادسة من الولايات المتحدة فجر اليوم الى مطار الملكة علياءالدولي، وعلى متنها 218 من العائدين وصلوا الى أرض الوطن.

وأشار فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة، إلى أنه تم تسجيل 3 اصابات جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورنا في كل من شيكاغو وميتشغين، ليرتفع عدد الاصابات الى 2217، في حين لم تسجل أية حالة وفاة جديدة لليوم السابع على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 69.

ولفتت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة المغربية، إلى اصابة موظفة في السفارة، وتسجيل أول اصابة في صفوف الجالية.

وأكدت السفارة أن وزارة الصحة المغربية قدمت كل ما يلزم من تعقيم لمقر السفارة بالكامل، وأرسلت طاقما طبيا قام بفحص جميع الكوادر والموظفين في مقر السفارة، وفي انتظار نتائج الفحص طلبت وزارة الصحة ضرورة الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وبينت أنه وبناء على تعليمات وزير الخارجية رياض المالكي تم اغلاق مقر السفارة حتى يتم خروج نتائج الفحص، وفي ضوء النتائج يخضع الجميع لبرتوكول وزارة الصحة المغربية.

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