أبو حمزة: ما عرضناه في "بيت العنكبوت" غيض من فيض مما سُمح بنشره

قال الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أبو حمزة، إنه "ما تم عرضه في وثائقي بيت العنكبوت من ضربات أمنية مُعقدة ومُركزة ومُحكمة هو حصيلة سنوات من العمل المتواصل في الخفاء ضد أجهزة الأمن الصهيونية، وهو غَيض من فيض مما سَمحت قيادة سرايا القدس بنشره".



وأضاف أبو حمزة، في تغريدات عبر "تويتر": "نؤكد أن تكامل العمل بين وحدات سرايا القدس أدى إلى إنتاج منظومة أمنية رصينة وقوية أفشلت الكثير من مخططات العدو الشيطانية، وأحبطت العديد من محاولات الاغتيال واستدراج المجاهدين".



وتابع أبو حمزة: "الجهود الاستخباراتية لجهاز أمن السرايا هدفها الأساسي والرئيس تحصين الجبهة الداخلية للمقاومة الفلسطينية، وحماية مُقدراتها، والجهاز في حالة تواصل وتنسيق مُستمر مع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة".





رام الله - دنيا الوطن