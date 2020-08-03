باكستان: منعنا صداماً عسكرياً بين إيران والسعودية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أن جهود الوساطة التي طلبت الولايات المتحدة من بلاده أن تلعبها بين الخصمين الخليجيين، السعودية وإيران، تحقق تقدماً بطيئاً.
وقال خان، وفق قناة (الجزيرة): "وساطتنا بين إيران والمملكة العربية السعودية لم تتوقف ونحن نحرز تقدما ولكن ببطء، وبذلنا قصارى جهدنا لتجنب مواجهة عسكرية بين إيران والمملكة العربية السعودية ونجحت جهودنا".
وبحسب وكالة "رويترز"، زار خان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، طهران والرياض بدافع من واشنطن، لتوسط في محادثات بعد الهجمات التي طالت منشآت نفطية في الخليج واتهمت أمريكا طهران بشنها.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أطلع مجلس الأمن الدولي، في حزيران/يونيو الماضي، على تقرير يشير إلى أن الأسلحة التي هاجمت المنشآت النفطية في السعودية العام الماضي كانت من "أصل إيراني".
أكد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أن جهود الوساطة التي طلبت الولايات المتحدة من بلاده أن تلعبها بين الخصمين الخليجيين، السعودية وإيران، تحقق تقدماً بطيئاً.
وقال خان، وفق قناة (الجزيرة): "وساطتنا بين إيران والمملكة العربية السعودية لم تتوقف ونحن نحرز تقدما ولكن ببطء، وبذلنا قصارى جهدنا لتجنب مواجهة عسكرية بين إيران والمملكة العربية السعودية ونجحت جهودنا".
وبحسب وكالة "رويترز"، زار خان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، طهران والرياض بدافع من واشنطن، لتوسط في محادثات بعد الهجمات التي طالت منشآت نفطية في الخليج واتهمت أمريكا طهران بشنها.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أطلع مجلس الأمن الدولي، في حزيران/يونيو الماضي، على تقرير يشير إلى أن الأسلحة التي هاجمت المنشآت النفطية في السعودية العام الماضي كانت من "أصل إيراني".
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