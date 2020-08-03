شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لعتاد عسكري بعملية "خلية الجولان"

قال الجيش الإسرائيلي، إن قواته أجرت اليوم جولة في المنطقة التي زرعت بها العبوة الناسفة جنوب هضبة الجولان، وذلك في إطار إحباط محاولة زرعها.وأضاف جيش الاحتلال، أنه خلال الجولة، تم العثور على سلاح، بالإضافة لحقيبة بداخلها عدة عبوات ناسفة، كانت جاهزة للتفعيل ضد قوات الجيش على مسافة 25 مترًا من السياج الحدودي.وتابع الجيش: "تبقى قوات جيش الدفاع في منطقة هضبة الجولان في حالة تأهب مستمرة؛ للتعامل مع التطورات المختلفة".