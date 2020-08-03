نتنياهو: سنضرب كل من يعتدي ومن يحاول أن يعتدي علينا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الجيش أحبط محاولة لتنفيذ عملية على الجبهة السورية، مضيفاً: "لا نرتاح أمنيا ولو للحظة واحدة".



وأضاف نتنياهو، خلال جلسة للكنيست الإسرائيلي: "تحركنا أمس إزاء قطاع غزة حيث قامت جهات منشقة بإطلاق صاروخ على أراضينا، وسنضرب كل من يعتدي ومن يحاول أن يعتدي علينا، وهذا المبدأ لا يزال ساريا".





وفي وقت سابق، قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، إن جيشه يواجه تحديات في الشمال والجنوب وأماكن أخرى، مضيفاً: "إن القوات متاح لها كل الوسائل اللازمة لحماية الإسرائيليين وضرب أي شخص يحاول انتهاك سيادتنا".



وأضاف غانتس، وفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: "أي عمل مسلح ينشأ عن دولة ذات سيادة ضد إسرائيل سيتم الرد عليه في الوقت والمكان المناسبين، من يمتلك المنطق لا يجرؤ على اختبار استعدادنا للرد".



رام الله - دنيا الوطن