بعد ساعات من استقالة سلفه.. لبنان يُسمي وزير خارجيته الجديد





وطالب حتي في بيان استقالته بإعادة النظر في العديد من السياسات والممارسات من أجل إيلاء المواطن والوطن الاولوية على كافة الاعتبارات والتباينات والانقسامات والخصوصيات.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الرئاسة اللبنانية، يوم الاثنين، أن رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس الوزراء، حسان دياب، وقعا مرسوماً بتعيين شربل وهبة وزيرا للخارجية والمغتربين، ليحل مكان سلفه المستقيل، ناصيف حتي.وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، فإن ميشال عون وحسان دياب، وافقا على استقالة حتي الذي غادر المنصب احتجاجا على أداء الحكومة.وكان شربل وهبة، المعين حديثا على رأس وزارة الخارجية في لبنان، مستشارا دبلوماسيا لدى الرئيس ميشال عون.وعزا وزير الخارجية المستقيل أسباب استقالته في بيان رسمي إلى تعذر أداء مهامه في هذه الظروف التاريخية والمصيرية التي يمر بها لبنان والذي ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة، على حد وصفه.وأضاف البيان: "نظراً لغياب رؤية للبنان الذي أؤمن به وطنا حرا مستقلا فاعلا ومشعا في بيئته العربية وفي العالم، وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به، قررت الإستقالة من مهامي كوزير للخارجية".