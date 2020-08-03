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الحكومة الأردنية توضح حقيقة استيراد الدجاج الفاسد من أوكرانيا

الحكومة الأردنية توضح حقيقة استيراد الدجاج الفاسد من أوكرانيا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إن الدجاج الذي تم ضبطه في مستودع بعين الباشا مصدره مصنع محلي كبير ينتج الدواجن وليس من منشأ أوكراني كما يدعي البعض.

وأكد الحاج توفيق عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" أن "القضاء هو الذي سيحدد سبب التسمم وأين حصل الخلل والإهمال والظروف التي أدت الى فساد منتجات الدجاج وبالتالي محاسبة كل شخص مقصر ومستهتر بصحة وحياة المواطنين"، وفق موقع (خبرني). 

وارتفعت حصيلة حالات التسمم الغذائي في لواء عين الباشا اليوم، إلى 148 حالة.

وقال مدير مديرية صحة البلقاء وائل العزب، إنه تم إغلاق 24 مطعما في لواء عين الباشا والسلط وعمان، مشيرا إلى أنه تم إتلاف كميات من المواد الغذائية المشتبه أنها فاسدة.

وكانت وزارة الزراعة الأردنية قد نفت سابقا أن يكون قد تم إدخال دواجن ذات منشأ أوكراني إلى الأردن، وأكدت أنه تم تعليق الاستيراد منها على خلفية تسجيل إصابات بمرض إنفلونزا الطيور H5 بتاريخ 20 كانون ثاني/ يناير الماضي.

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