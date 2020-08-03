حماس تُعلق على مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء وحدات استيطانية بالقدس

علقت حركة حماس، اليوم الاثنين، على مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء ألف وحدة استيطانية في القدس، وذلك وفق بيان صحفي أصدره الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، جاء فيه:



إن مصادقة الإحتلال الاسرائيلي على بناء ألف وحدة استيطانية في القدس يتناقض بشكل واضح مع القرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني و قرارات مجلس الأمن التي أكدت على عدم شرعية الاستيطان، مما يؤكد مجدداً على أن الإحتلال الإسرائيلي بطبيعته الإحلالية والإستعمارية، لا يكثرت بالقرارات والقوانين الدولية لطالما لم تتبعها عقوبات فعلية رادعة .



إن هذه السياسات الصهيونية المدعومة من قبل الإدارة الأمريكية باتت تشكل خطرا كبيرا على شعبنا الفلسطيني وحقوقه الثابتة وقضاياه العادلة ،مما يضع الكل الفلسطيني ومن كافة الفصائل والمستويات أمام تحديات كبيرة، بحاجة إلى مواجة مع الإحتلال بالطرق التي تتوازى مع حجم هذا الخطر الشديد ، وقطع الطريق أولا على أية أوهام بإمكانية العودة إلى المفاوضات او التنسيق الأمني معه وصولا إلى إيجاد حالة اشتباك شاملة مع الاحتلال وبكافة أشكال النضال والكفاح والمقاومة ، وتكثيف الجهود الدبلوماسية والدولية لاستصدار مزيدٍ من القرارات الرادعة للاحتلال وعزله ومحاسبته .





رام الله - دنيا الوطن