حماس تعلق على مصادقة الاحتلال لبناء 1000 وحدة استيطانية بالقدس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، إن مصادقة الإحتلال الإسرائيلي على بناء ألف وحدة استيطانية في القدس يتناقض بشكل واضح مع القرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني و قرارات مجلس الأمن التي أكدت على عدم شرعية الاستيطان، مما يؤكد مجدداً على أن الإحتلال الإسرائيلي بطبيعته الإحلالية والإستعمارية، لا يكثرت بالقرارات والقوانين الدولية لطالما لم تتبعها عقوبات فعلية رادعة.



وأضافت على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هذه السياسات الصهيونية المدعومة من قبل الإدارة الأمريكية باتت تشكل خطرا كبيرا على شعبنا الفلسطيني وحقوقه الثابتة وقضاياه العادلة ،مما يضع الكل الفلسطيني ومن كافة الفصائل والمستويات أمام تحديات كبيرة، بحاجة إلى مواجة مع الإحتلال بالطرق التي تتوازى مع حجم هذا الخطر الشديد، وقطع الطريق أولا على أية أوهام بإمكانية العودة إلى المفاوضات او التنسيق الأمني معه وصولا إلى إيجاد حالة اشتباك شاملة مع الاحتلال وبكافة أشكال النضال والكفاح والمقاومة، وتكثيف الجهود الدبلوماسية والدولية لاستصدار مزيدٍ من القرارات الرادعة للاحتلال وعزله ومحاسبته.