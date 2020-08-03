إبعاد شاب عن الأقصى ستة أشهر بعد رفع صورة محافظ القدس بالمسجد
رام الله - دنيا الوطن
فرضت قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية قراراً يقضي بإبعاد المواطن المقدسي محمد نجيب عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة أشهر.
فرضت قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية قراراً يقضي بإبعاد المواطن المقدسي محمد نجيب عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة أشهر.
يأتي ذلك بحجة رفع صورة محافظ القدس عدنان غيث، خلال وقفة منددة باعتقاله أول ايام عيد الاضحى المبارك.
يشار إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تعتقل محافظ القدس عدنان غيث لليوم 20 على التوالي، وتمنع التواصل أو الزيارة معه.
يشار إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تعتقل محافظ القدس عدنان غيث لليوم 20 على التوالي، وتمنع التواصل أو الزيارة معه.
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