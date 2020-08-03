اندلاع النيران بأراضٍ زراعية إثر إطلاق الاحتلال قنابل صوت جنوب قلقيلية











رام الله - دنيا الوطناندلعت اليوم الاثنين، النيران في أراضي زراعية إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل صوت قرب بوابة بلدة حبلة جنوب قلقيلية بالضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية، أن النيران أتت على عشرات الدونمات الزراعية التي تعود لمواطنين من القرية، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).