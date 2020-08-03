شؤون فلسطينية

المطران حنا: نرفض استهداف المؤسسات الوطنية في مدينة القدس

المطران حنا: نرفض استهداف المؤسسات الوطنية في مدينة القدس
رام الله - دنيا الوطن
أعرب المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم عن تنديده ورفضه لسياسات الإبعاد عن القدس والاعتقالات واستهداف الرموز الوطنية المقدسية ناهيك عن استهداف حرمة المقدسات والأوقاف المسيحية والاسلامية.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه يندد كذلك باستهداف المؤسسات الوطنية، بشكل غير مسبوق.

وقال: إن استهدافها هو استهداف للثقافة الفلسطينية وللبعد الفلسطيني الاصيل في مدينتنا المقدسة ومواجهة هذه التحديات تحتاج الى مزيد من اللُحمة والتعاضد والتضامن والوعي والحكمة لكي نكون أقوياء في دفاعنا عن قدسنا ومقدساتنا ومؤسساتنا الوطنية. 

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