فلسطين للدراسات: الاحتلال يعتقل 28 مواطناً خلال أيام العيد

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال أيام عيد الأضحى المبارك حملات الاعتقال التي تنفذها بحق أبناء شعبنا، حيث رصد المركز (28) حالة اعتقال من انحاء الضفة الغربية والقدس من بينهم عدد من الأطفال، والنساء.



وقال مركز فلسطين إن الاحتلال لم يراع خصوصية أيام العيد، وتعمد التنغيص والتنكيد على المواطنين فى مثل هذه المناسبة السعيدة وواصل خلال الايام الاربعة الماضية سياسية المداهمة والاقتحام للقرى والمخيمات والأحياء ونفذ العديد من عمليات الاعتقال والتي طالت 28 مواطناً بينهم سيدة وفتاة و4 أطفال.



وأوضح الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز أن الاحتلال داهم مدينة نابلس أكثر من مرة خلال ايام العيد ونفذ حملة اعتقالات طالت 10 مواطنين معظمهم اسرى محررين منهم "باسم حامد شولي" و" عقبه فايز شولي" و "فارس بسام شولي" و محمد احمد سوالمه " و"جعفر عبد العزيز رواجبه" و"محمد منذر سوالمة" و" اسلام القدح"، اضافة الى اعتقال الطالب في جامعة النجاح "حمدي حمدان " بعد مداهمه منزله .



وأضاف الأشقر أن الاحتلال اعتقل من مدينة الخليل زوجه الناشط "عماد أبو شمسية" اضافة الى نجليه الشاب "عوني"، والفتاة "مروة" وذلك خلال تصديهم لمحاولة اختطاف حفيدته "رتيل طنينة"(14عاماً)، أثناء تواجدها في حي العائلة في منطقة تل الرميدة في مدينة الخليل من قبل مجموعة من المستوطنين، وتعرضوا للضرب والتنكيل خلال الاعتقال.



ومن الخليل اعتقلت قوات الاحتلال ايضاً الشاب " حسام حسن أبو حسين" خلال عبوره عن حاجز "الكونتينر" جنوب شرق القدس.



وأشار الأشقر الى أن قوات الاحتلال اعتقلت كذلك ثلاثة فتية خلال اقتحام بلدة يعبد، قضاء جنين، وهم "إسلام كامل أبو شملة"، و"أحمد يوسف أبو بكر"، و"نبيل نائل أبو بكر" وجميعهم يبلغون من العمر (17 عاما)، كما داهمت عددا من المنازل وفتشتها وحطمت محتوياتها، وصادرت تسجيلات كاميرات من مدخل البلدة.



ومن مدينة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر "نعيم أبو تركى" أثناء مروره على حاجز الكونتينر شمال شرق المدينة، و"عمر ماهر اعبيدو" (37 عاما) بعد اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، كذلك اعتقلت " حازم هاشم أبو محيميد" من قرية الفرديس شرق بيت لحم، بعد مداهمة منزله .



واضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب المقدسي " محمد نجيب" من شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، بحجة رفع صورة محافظ القدس المعتقل منذ أسبوع "عدنان غيث" خلال وقفة منددة باستمرار اعتقاله، وأصدرت قرار بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر .



ومن قرية العيساوية بالقدس اعتقلت ايضاً الشابين "محمد بسام عليان" و"فيصل لؤي عبيد" عقب اقتحامها حي آل عبيد في المدينة وتحطيم محتويات منازل عائلاتهم ، ومن طولكرم اعتقلت الشاب "عمر ياسين" اثناء مروره عن حـاجز زعترة .



بينما من قطاع غزة قال الاحتلال انه اعتقل شاباً بثاني ايام العيد خلال تسلله بالقرب من موقع ناحل عوز العسكرى شرق غزة ، وتم اطلاق سراحه بعد التحقيق معه لساعات.