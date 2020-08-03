"الصحة" بغزة تكشف عن تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع





وأضافت في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع، أن ذلك بعد إجراء 65 عينة فحص جديدة.





وبقيت الإصابات النشطة المصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة، عند سبع حالات.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين، بأنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.