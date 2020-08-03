"الصحة" بغزة تكشف عن تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين، بأنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
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أفادت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين، بأنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع، أن ذلك بعد إجراء 65 عينة فحص جديدة.
وبقيت الإصابات النشطة المصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة، عند سبع حالات.
للاطلاع على التقرير للتحميل اضغط هنا
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