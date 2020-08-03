بحر يهاتف رئيسي مجلس النواب الأردني والعماني ويشيد بدورهما بدعم فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف القيادي في حركة حماس، أحمد بحر رئيس مجلس النواب الأردني م. عاطف الطراونة لتهنئة والشعب الأردني الشقيق بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يعيده الله علينا وقد تحررت أرض فلسطين وتطهرت المقدسات من دنس الاحتلال.



وأكد د. بحر، أثناء المكالمة أهمية جهود المملكة الأردنية ملكا وحكومة وبرلمانا في خدمة القضية الوطنية الفلسطينية والتصدي لصفقة القرن وخطة الضم وعنجهية وغطرسة الاحتلال، وتغوله على أرض فلسطين.



وأشاد بحر بدور البرلمان الأردني والمواقف الواضحة والثابتة الداعمة للقضية الفلسطينية.



في سياق آخر، هاتف د. بحر، رئيس مجلس النواب العماني خالد بن هلال المعولي، لتهنئة والشعب العماني بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يعيده الله علينا وقد تحققت تطلعات العمانيين في التطور والتقدم المستمر.



وشدد على أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه وثوابته الوطنية التي كفلتها كل المواثيق والقوانين الدولية.