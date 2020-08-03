ارتفاع حالات الشفاء.. فلسطين تسجل انخفاضا بسيطاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)





وأفادت وزارة الصحة، أن 44.9% من المصابين بفيروس (كورونا) تماثلوا للشفاء، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 54.6%، وحالات الوفاة 0.5%.



وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة توزعت في محافظات: القدس 27، الخليل 131، نابلس 14، أريحا والأغوار 14، بيت لحم 1، قلقيلية 2، جنين 10، رام الله والبيرة 42، طولكرم 1، سلفيت 1، طوباس 1.



وأشارت إلى أن حالات الشفاء الجديدة سُجلت في محافظات: الخليل 225، رام الله والبيرة 220، جنين 6، قلقيلية 76.



وتابعت وزارة الصحة أن تسعة مرضى يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي بشأن تطورات الحالة الوبائية، تسجيل 244 إصابة جديدة، في ارتفاع بسيط عن إصابات أمس الأحد، الذي سجل 255 إصابة، فيما تم تسجيل 527 حالة شفاء.