دمشق تسجل ارتفاعاً في عدد إصابات فيروس (كورونا)

سجلت العاصمة السورية دمشق، اليوم الاثنين، ارتفاعاً في عدد إصابات فيروس (كورونا)، إلى أكثر من 57% من مجمل الإصابات النشطة في البلاد.







وأفادت وزارة الصحة في البلاد بإحصاءات نشرتها اليوم، أن دمشق ما زالت صاحبة الرقم الأعلى بإصابات الفيروس.





وتتركز في العاصمة، 291 إصابة من أصل 509 إصابات نشطة (بعد استبعاد حالات الشفاء والوفيات).



كما أظهرت الإحصاءات التي ترصد خريطة توزع الإصابات حتى يوم أمس الأحد، أن ريف دمشق تأتي ثانية من حيث توزع الإصابات بواقع 81 إصابة نشطة وبنحو 16% من مجمل الإصابات.



وحسب آخر إحصاء رسمي أصدرته الوزارة الشهر الماضي، ويرصد انتشار الإصابات حتى 23 منه، كان نحو 52 في المئة من الإصابات يتركز في دمشق.





رام الله - دنيا الوطن