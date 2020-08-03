مصرع فتى من جنين غرقاً في أراضي عام 48

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

عثر، اليوم الإثنين، على جثّة فتى (17 عامًا) من بلدة برقين جنوب غرب جنين، قرب شاطئ البحر في حيفا بأراضي عام 48.



وقالت مصادر محلية، إن الفتى يزن علاء صالح عنتير، فقدت آثاره، أمس الأحد، أثناء السباحة، ووجدت جثته صباح اليوم على شاطئ البحر في حيفا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).