قلقيلية: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) بالمدينة من المخالطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الاثنين، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في المدينة من المخالطين.
وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن هناك عدداً من العينات تحت الفحص ننتظر نتائجها.
وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة بالفيروس في المحافظة إلى 90 إصابة.
أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الاثنين، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في المدينة من المخالطين.
وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن هناك عدداً من العينات تحت الفحص ننتظر نتائجها.
وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة بالفيروس في المحافظة إلى 90 إصابة.
التعليقات