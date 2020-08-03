قلقيلية: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) بالمدينة من المخالطين



وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن هناك عدداً من العينات تحت الفحص ننتظر نتائجها.



وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة بالفيروس في المحافظة إلى 90 إصابة.





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الاثنين، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في المدينة من المخالطين.