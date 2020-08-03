"الحركي الطبي" بالمحافظات الجنوبية يصدر بياناً بخصوص حملة التشويه والقذف التي يتعرض لها الأطباء





الزميلات والزملاء الأفاضل تحية إجلال وإكبار لكم علي ما تقدموه من تضحيات جسام على مر التاريخ للحفاظ علي صحة وسلامة الوطن والمواطنين.



الأخوات والأخوة في الأيام السابقة تعرض زملاؤنا لحملة تشويه وشتم وقذف من بعض الإعلاميين وما ترتب عليه من تجرؤ بعض المواطنين علي مهنتنا الشريفة.



وكان من الأجدر أن يقوم هؤلاء بمساندة الأطباء والثناء علي ما قدموه من عمل دؤوب ومهنية عالية رغم شح الإمكانيات يشهد له القاصي والداني وما نقدمه من صورة مشرفة بمواجهة جائحة (كورونا) وغيرها من حروب ومناسبات عوضاً عن إصابة واستشهاد العديد من الزملاء علي مدار السنوات.



بناءً علي ما سبق نؤكد علي التالي:



١. نتقدم باسم المكتب الحركي الطبي المركزي في المحافظات الجنوبيه بالتهنئة لجموع الطبيبات والأطباء وعائلاتهم الكريمة بمناسبة عيد الأضحي المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.



٢. نطالب بوقف حملات التشهير والقذف علي مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها لما لها من آثار سلبية تهدد سلامة النسيج المجتمعي، وإن كان لأحد تحفظ أو شكوي بخصوص عمل أو سلوك أي من الأطباء فهناك مؤسسات يتبع لها الزملاء يمكن التوجه إليها وتقديم الشكاوي بطريقة رسمية.



٣. نؤكد أننا سنبقى الدرع الحامي لزملائنا البواسل ولن نتهاون مع من تسول له نفسه بالتطاول عليهم وذلك بملاحقته قانونياً وعشائرياً وبكافة الطرق المتاحة.



٤. نؤكد علي حقوق زملائنا بالمساواة بين شطري الوطن ورفع التقاعد المالي الجائر.

رام الله - دنيا الوطنأصدر المكتب الحركي الطبي المركزي في المحافظات الجنوبية اليوم الاثنين، بياناً بخصوص حملة التشويه والقذف التي يتعرض لها زملاؤنا الأطباء.وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: