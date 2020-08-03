انزلقنا لنتحول لـ "دولة فاشلة".. وزير الخارجية اللبناني يستقيل من منصبه

ناصيف حتي

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت رئاسة الحكومة اللبنانية، أن وزير الخارجية ناصيف حتي، قدم استقالته اليوم لرئيس الوزراء حسان دياب.



وقال حتّى في أولى تصريحاته بعد استقالته، وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية: "أرى غياباً لرؤية لبنان الذي أؤمن به وطناً حراً مستقلاً فاعلاً ومشعاً في بيئته العربية"، مشدداً على أن "اليوم لبنان ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة".



وأضاف: أن المطلوب في عملية بناء الدولة رؤيا واضحة ونوايا صادقة وثقافة مؤسسات وسيادة دولة القانون والمساءلة والشفافية.



وتابع حتّى: شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد اسمه لبنان فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة.



وقال: إنه استقال لغياب الإرادة في تحقيق الإصلاح الذي يطالب به اللبنانيون والمجتمع الدولي.