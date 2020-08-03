عربي

انزلقنا لنتحول لـ "دولة فاشلة".. وزير الخارجية اللبناني يستقيل من منصبه

انزلقنا لنتحول لـ "دولة فاشلة".. وزير الخارجية اللبناني يستقيل من منصبه
ناصيف حتي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت رئاسة الحكومة اللبنانية، أن وزير الخارجية ناصيف حتي، قدم استقالته اليوم لرئيس الوزراء حسان دياب.

وقال حتّى في أولى تصريحاته بعد استقالته، وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية: "أرى غياباً لرؤية لبنان الذي أؤمن به وطناً حراً مستقلاً فاعلاً ومشعاً في بيئته العربية"، مشدداً على أن "اليوم لبنان ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة".

وأضاف: أن المطلوب في عملية بناء الدولة رؤيا واضحة ونوايا صادقة وثقافة مؤسسات وسيادة دولة القانون والمساءلة والشفافية.

وتابع حتّى: شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد اسمه لبنان فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة.

وقال: إنه استقال لغياب الإرادة في تحقيق الإصلاح الذي يطالب به اللبنانيون والمجتمع الدولي.

أخبار ذات صلة

الصحة اللبنانية: تسجيل حالتي وفاة و175 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة اللبنانية: تسجيل حالتي وفاة و175 إصابة جديدة بـ(كورونا)

إدارة الطوارئ الإماراتية تتيح للمساجد استقبال 50% من أعداد مصليها

إدارة الطوارئ الإماراتية تتيح للمساجد استقبال 50% من أعداد مصليها

فقدان الاتصال بـ71 مهاجرا فروا من ليبيا إلى البحر

فقدان الاتصال بـ71 مهاجرا فروا من ليبيا إلى البحر

الصحة القطرية: تسجيل أدنى حصيلة إصابات بـ(كورونا) منذ 10 أبريل

الصحة القطرية: تسجيل أدنى حصيلة إصابات بـ(كورونا) منذ 10 أبريل

الصحة الأردنية: تسجيل خمس اصابات جديدة غير محلية بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل خمس اصابات جديدة غير محلية بفيروس (كورونا)

الأوقاف السورية: تعليق صلوات الجمعة والجماعة في دمشق وريفها

الأوقاف السورية: تعليق صلوات الجمعة والجماعة في دمشق وريفها

الصحة العراقية: حالات الشفاء من (كورونا) تتجاوز الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة العراقية: حالات الشفاء من (كورونا) تتجاوز الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة السعودية: حصيلة إصابات بـ(كورونا) هي الأدنى منذ أواخر أبريل

الصحة السعودية: حصيلة إصابات بـ(كورونا) هي الأدنى منذ أواخر أبريل

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

&#34;الحركي الطبي&#34; بالمحافظات الجنوبية يصدر بياناً بخصوص حملة التشويه والقذف التي يتعرض لها الأطباء

"الحركي الطبي" بالمحافظات الجنوبية يصدر بياناً بخصوص حملة التشويه والقذف التي يتعرض لها الأطباء

محافظ سلفيت: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لشابة من قرية &#34;فرخه&#34;

محافظ سلفيت: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لشابة من قرية "فرخه"

خالد: بدء البناء في (E 1) واستيعابها بـ&#34;القدس الكبرى&#34; مؤشر على اتجاه الضم القادم

خالد: بدء البناء في (E 1) واستيعابها بـ"القدس الكبرى" مؤشر على اتجاه الضم القادم

تركزت في نابلس.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

تركزت في نابلس.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

الاحتلال يسلم تسعة إخطارات بوقف العمل والبناء والهدم في كفر الديك

الاحتلال يسلم تسعة إخطارات بوقف العمل والبناء والهدم في كفر الديك

محافظ قلقيلية: تسجيل 76 حالة شفاء لمصابين بفيروس (كورونا)

محافظ قلقيلية: تسجيل 76 حالة شفاء لمصابين بفيروس (كورونا)

إصابة عشرات المواطنين بالاختناق إثر اقتحام الاحتلال قرية &#34;زبوبا&#34; غرب جنين

إصابة عشرات المواطنين بالاختناق إثر اقتحام الاحتلال قرية "زبوبا" غرب جنين

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من مدينة الخليل

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من مدينة الخليل

منوعات

وزير الصحة الأردني يكشف مصدر التسمم بمطاعم غربي البلاد

وزير الصحة الأردني يكشف مصدر التسمم بمطاعم غربي البلاد

شاهد: صلاح عبدالله يكشف موقف أحمد السقا الإنساني معه

شاهد: صلاح عبدالله يكشف موقف أحمد السقا الإنساني معه

شاهد: ريهام سعيد تتعرض للتحرش من ستة شبّان وتبكي

شاهد: ريهام سعيد تتعرض للتحرش من ستة شبّان وتبكي

بعد اتهامها بفضيحة غسيل الأموال... الدكتورة خلود: &#34;واطي&#34; وتنفي وجود &#34;الشاليه&#34;

بعد اتهامها بفضيحة غسيل الأموال... الدكتورة خلود: "واطي" وتنفي وجود "الشاليه"

شاهد: أحمد عز يكشف موهبة الغناء لديه

شاهد: أحمد عز يكشف موهبة الغناء لديه

شاهد: أنوشكا تكشف ضرب والدها لها

شاهد: أنوشكا تكشف ضرب والدها لها

بقبلة العيد.. أحمد الفيشاوي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بقبلة العيد.. أحمد الفيشاوي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بسبب مرض والدها.. دينا حايك تعتذر لجمهورها

بسبب مرض والدها.. دينا حايك تعتذر لجمهورها

رسالة مؤثرة من الفنان باسل خياط إلى والده المتوفى

رسالة مؤثرة من الفنان باسل خياط إلى والده المتوفى

وفاة آلان باركر.. أسطورة السينما البريطانية

وفاة آلان باركر.. أسطورة السينما البريطانية

عربي

الصحة اللبنانية: تسجيل حالتي وفاة و175 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة اللبنانية: تسجيل حالتي وفاة و175 إصابة جديدة بـ(كورونا)

إدارة الطوارئ الإماراتية تتيح للمساجد استقبال 50% من أعداد مصليها

إدارة الطوارئ الإماراتية تتيح للمساجد استقبال 50% من أعداد مصليها

فقدان الاتصال بـ71 مهاجرا فروا من ليبيا إلى البحر

فقدان الاتصال بـ71 مهاجرا فروا من ليبيا إلى البحر

الصحة القطرية: تسجيل أدنى حصيلة إصابات بـ(كورونا) منذ 10 أبريل

الصحة القطرية: تسجيل أدنى حصيلة إصابات بـ(كورونا) منذ 10 أبريل