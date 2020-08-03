محافظ سلفيت: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لشابة من قرية "فرخه"



وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن الشابة تعمل في محل ملابس للسيدات وسط رام الله ولا يعرف مصدر الإصابة حتى الآن، حيث شعرت بالأعراض وتوجهت للطب الوقائي في صحة سلفيت، الذي بدوره أجرى الفحص وللأسف تبين أنها مصابة.



وبيّن كميل أن الشابة المصابة خالطت أعداداً كبيرة من أقاربها خلال الفترة الماضية، وعليه يتم إغلاق قرية "فرخه" لمدة 48 ساعة كي يتسنى للطب الوقائي حصر المخالطين وفحصهم، متمنياً السلامة للجميع.





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ سلفيت، اللواء د. عبدالله كميل صباح اليوم الاثنين عن وجود إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، لشابة من قرية "فرخه" قضاء سلفيت.