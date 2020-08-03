شؤون فلسطينية

تركزت في نابلس.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

تركزت في نابلس.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات في الضفة الغربية تركزت في بلدة عصيرة الشمالية بنابلس، وطالت عدة مواطنين بينهم أسرى محررين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عصيرة الشمالية، واعتقلت خمسة شبان جلهم أسرى محررين، ونشطاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأوضحت المصادر أن المعتقلين من البلدة هم باسم حامد شولي، وفارس بسام شولي، وجعفر عبد العزيز رواجبة، ومحمد منذر سوالمة، ومحمد أبو عيسى سوالمة.

واعتقل الشبان بعد دهم وتفتيش منازلهم، كما تخلل عملية الاقتحام مواجهات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز.

وفي مدينة نابلس، اقتحمت قوة للاحتلال حي إسكان الكهرباء في المنطقة الغربية من المدينة، واعتقلت الشاب حمدي حمدان.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر ياسين من مدينة طولكرم عبر مروره عن حاجز زعترة العسكري جنوبي نابلس.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حازم هاشم أبو محيميد من قرية الفرديس شرق بيت لحم، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والتخريب في محتوياته.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، بعدد من الآليات العسكرية، وسيرت آلياتها في شوارع البلدة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن حسام حسن أبو حسين، خلال عبوره عن حاجز "الكونتينر" جنوب شرق القدس المحتلة.

وتواصل قوات الاحتلال حملات الاعتقالات الليلية، يرافقها دهم مدن وقرى وبلدات ومناطق متفرقة، واقتحام منازل وتفتيشها وتخريب في محتوياتها، وإرهاب سكانها.

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