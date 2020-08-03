خلال 24 ساعة.. وفاة طفلة وست إصابات بستة حوادث سير بقطاع غزة

قالت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، إنه تم تسجيل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية ثلاثة حوادث سير، في القطاع.





ونتج عن هذه الإصابات، وفاة طفلة إلى جانب ست إصابات بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.





وقالت إدارة المرور إن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، اليوم الاثنين، كما أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



رام الله - دنيا الوطن