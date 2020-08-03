شؤون فلسطينية

الاحتلال يسلم تسعة إخطارات بوقف العمل والبناء والهدم في كفر الديك

الاحتلال يسلم تسعة إخطارات بوقف العمل والبناء والهدم في كفر الديك
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، تسعة إخطارات بوقف العمل والبناء والهدم في بلدة "كفر الديك" غرب سلفيت؛ شملت سبعة منازل ثلاثة منها قيد الإنشاء وأربعة يسكن أصحابها بها، وغرفة زراعية وبركس، في المنطقة الغربية الجنوبية من البلدة وتعرف "بالشعاب" بحجة أنها تقع في مناطق مسماة "ج".

وأكد محافظ سلفيت، اللواء د. عبدالله كميل، أن سياسة الاحتلال بسرقة الأرض وتخريب ممتلكات الأهالي وإرهابهم لن تثني أبناء المحافظة عن تمسكهم بحقوقهم وصمودهم فوقها.

وبيّن أن هذه الممارسات تأتي ضمن الهجمة المبرمجة على محافظة سلفيت ويجب التصدي لها بكافة الوسائل والإمكانيات المتاحة.

وأصدر المحافظ تعليماته لجهات الاختصاص في المحافظة؛ لمتابعة هذا الموضوع قانونياً، بالتنسيق مع الهيئة المحلية والمؤسسات ذات العلاقة داعيا أصحاب المنازل والمنشات المخطرة الى توفير ما يلزم من اوراق ثبوتية للمتابعة.

جدير بالذكر أن المنازل والمنشات الزراعية التي تم اخطارها تعود ملكيتها للمواطنين اسلام عبد الغني، ابراهيم ناجي، هادي ناجي، ابراهيم طه، تامر طه، نجاتي طه، محمود ناجي، حسام الديك، فراس الديك. حيث ان الاحتلال سلم اخطارات لعدد من المنشآت والمنازل في نفس المنطقة قبل عدة ايام ليصبح مجملها 26 إخطاراً.

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