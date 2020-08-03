شؤون فلسطينية

محافظ قلقيلية: تسجيل 76 حالة شفاء لمصابين بفيروس (كورونا)

محافظ قلقيلية: تسجيل 76 حالة شفاء لمصابين بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، تسجيل 76 حالة شفاء لمصابين بفيروس (كورونا) في المحافظة على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة 88 إصابة في المحافظة، وفق رواجبة في تصريح نشرته صفحة محافظة قلقيلية عبر (فيسبوك).

وكان المحافظ أعلن تسجيل خمس إصابات جديدة بالفيروس من المخالطين.

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