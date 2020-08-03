إصابة عشرات المواطنين بالاختناق إثر اقتحام الاحتلال قرية "زبوبا" غرب جنين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بينهم أطفال، بالاختناق، بعد منتصف الليلة الماضية، جراء استنشاقهم الغاز السام والمسيل للدموع خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية زبوبا غرب جنين.



وأفادت مصادر محلية، بأن عدة دوريات عسكرية اسرائيلية اقتحمت القرية وسط إطلاق للقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع في الشوارع وصوب المنازل مما أدى لوقع العديد من الاصابات، وقامت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بتقديم العلاج الميداني لهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضافت ذات المصادر، أن جنود الاحتلال نفذوا عمليات عنف وعربدة في القرية خلال عملية الاقتحام، وأنهم دأبوا، في الآونة الأخيرة، على التنكيل بمواطنين يسكنون في أطراف القرية التي تقع قرب معسكر "سالم"، بزعم محاولات شبان إحداث فتحات في الجدار العازل بالمنطقة.